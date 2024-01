Monza-Sassuolo 1-0, Colpani decide la sfida

(Adnkronos) – Il Monza trova il successo per 1-0 sul Sassuolo dopo la pesante sconfitta maturata sul campo dell'Empoli per 3-0. I neroverdi invece subiscono ancora un ko dopo la sconfitta con la Juventus, la quarta sconfitta nelle ultime cinque sfide. A decidere la sfida, in un match della 22/a giornata di Serie A, un gol di Colpani al 31' del primo tempo. Grazie a questo successo la squadra di Palladino sale a 28 punti agganciando il Genoa. La formazione neroverde resta invece a 19 punti. Dionisi deve fronteggiare le tante assenze e manda in campo Castillejo sulla fascia destra al posto dell'infortunato Berardi, ultimo della lista. In difesa c'è l'esordio dal 1' del nuovo arrivato Doig sulla corsia di sinistra, mentre al centro preferiti Ferrari e Tressoldi ad Erlic. Dall'altra parte Palladino non fa esordire dal 1' Djuric e Zerbin che vanno in panchina. Giocano Ciurria e Birindelli sulle fasce, mentre Mota parte titolare nel ruolo di centravanti con Carboni e Colpani alle sue spalle. Al 3' la prima chance della partita arriva sui piedi di Birindelli dopo un guizzo di Colpani, ma il laterale del Monza colpisce solo l'esterno della rete. Al 22' il Monza va in rete ma il gol viene annullato per fuorigioco di Dany Mota. Sale il livello di pericolosità del Sassuolo che al 26' ha una buona occasione con Laurientè. L'esterno neroverde arriva alla conclusione ma è bravo Di Gregorio a respingere. Al 29' ancora neroverdi pericolosi con Thorstvedt che colpisce un palo clamoroso con un tiro di sinistro da fuori area. Dopo il gol mancato arriva subito la rete del Monza. Al 31' buona percussione di Mota che serve Colpani, bravo a lasciar partire un mancino preciso che si infila nell'angolino basso battendo Consigli per l'1-0. Il Sassuolo cerca di reagire ma non affonda nel finale della prima frazione. Ad inizio ripresa Monza vicino al raddoppio: al 50' Valentin Carboni supera Tressoldi ma non trova lo specchio della porta. Al 61' l'arbitro ha interrotto la gara per un incidente verificatosi in tribuna dove uno dei tifosi dei neroverdi sarebbe caduto dalla ringhiera che delimita l'area dei supporter emiliani, con la richiesta di un intervento da parte della Curva. Anche il medico del Monza ha lasciato il campo per prestare i soccorsi al tifoso. Dopo 4' si è ripreso a giocare, con il tifoso che è stato portato per controlli in ospedale. A gara ripresa, il Sassuolo spinge ma il Monza si difende con ordine. All'82' il Sassuolo ci prova con Volpato che libera una conclusione da fuori area che termina molto alta. Al 95' l'ultima occasione arriva per il Sassuolo con un'azione personale di Ceide che offre una palla velenosa a Mulattieri, ma il centravanti non riesce però ad inquadrare la porta da posizione ravvicinata. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Gennaio 2024