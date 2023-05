Monza-Roma, Mourinho deferito

(Adnkronos) – José Mourinho è stato deferito. Lo annuncia la giustizia sportiva con una nota. "Il Procuratore Federale – si legge – in relazione alle dichiarazioni rese dal tecnico della Roma José Mourinho nel post partita di Monza – Roma del 03/05/2023", parole rivolte contro l'arbitro Daniele Chiffi, "ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare il tecnico giallorosso per la presunta violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e il club di appartenenza a titolo di responsabilità oggettiva ex artt. 6, comma 2, e 23, comma 5, del C.G.S". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 19 Maggio 2023