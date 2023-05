Monza-Napoli 2-0, gol di Dany Mota e Petagna

(Adnkronos) – Il Monza batte 2-0 il Napoli in un match della 35/a giornata di Serie A, disputato all'U-Power Stadium della città brianzola. A decidere la partita in favore dei padroni di casa le reti di Dany Mota al 18' e Petagna al 53'. In classifica gli azzurri, già matematicamente campioni d'Italia, guidano con 83 punti, mentre il Monza è ottavo a quota 49. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 14 Maggio 2023