(Adnkronos) – Monza e Lecce pareggiano 1-1 nel match in calendario per la quarta giornata del campionato di Serie A 2023-2024. I pugliesi passano in vantaggio al 3’ con il rigore di Krstovic, i padroni di casa pareggiano al 24’ con Colpani. Il Lecce sale a 8 punti, a ridosso delle prime posizioni. Il Monza è a quota 4. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 17 Settembre 2023