(Adnkronos) – Il Monza batte l'Empoli per 2-0 nella partita in calendario come anticipo della seconda giornata del campionato di Serie A 2023-2024. I lombardi si impongono con la doppietta di Colpani, a segno al 45' e al 53'. Il Monza conquista i primi 3 punti in classifica. L'Empoli resta a quota zero dopo la seconda sconfitta. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Agosto 2023