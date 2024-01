Monti Uniti di Foggia, premio “Francesco Marcone” edizione 2024

Sul sito della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia sono disponibili per il download il bando e il regolamento del “Premio Francesco Marcone” edizione 2024, concorso istituito dalla Fondazione per onorare tutte le vittime innocenti della mafia e della criminalità organizzata nella Provincia di Foggia, per affermare e diffondere la cultura della legalità, per conservare, rinnovare e costruire una memoria storica condivisa in difesa delle istituzioni democratiche e per sensibilizzare l’opinione pubblica e le giovani generazioni sul valore storico, istituzionale e sociale della lotta alle mafie.

Il premio verrà assegnato su insindacabile giudizio di una commissione giudicatrice composta dal Presidente della Fondazione, che la presiede, dai componenti il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, e da altri due componenti scelti dal CdA della Fondazione. La Commissione potrà consultare docenti dell’Università degli Studi di Foggia, esperti nelle materie oggetto degli elaborati in concorso, e il referente del Coordinamento provinciale di “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”.

Il premio di €. 1.500,00 è destinato ai neolaureati o dottori di ricerca – che abbiano conseguito il titolo da non più di due anni dalla data di pubblicazione del bando – dei corsi di laurea triennali, specialistici e magistrali dell’Università di Foggia o che siano residenti in provincia di Foggia alla data di emanazione del bando, anche se laureati in altre Università, italiane ed estere.

Il premio, inoltre, è destinato a sostenere la realizzazione di tesi di laurea o di dottorato di ricerca e progetti di tesi che vertono su temi connessi alla cultura della legalità e della giustizia sociale, come, ad esempio: testimonianza e memoria delle vittime innocenti di mafia; storia del fenomeno mafioso in provincia di Foggia; uso sociale dei beni confiscati alle mafie; impegno contro la corruzione ed il fenomeno del racket; legislazione antimafia e strumenti giuridici di contrasto e lotta alla mafia; immaginario sulle mafie e antimafia nella letteratura, nelle arti e nello spettacolo; ecomafia, ovvero le mafie che attentano al patrimonio naturale ed ambientale del nostro territorio; agromafia, ovvero le mafie agroalimentari ed il caporalato, l’economia mafiosa e l’infiltrazione mafiosa nel tessuto economico del territorio.

Le domande dovranno essere indirizzate al Presidente della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, Via F. Valentini Vista 1, 71121 Foggia e potranno essere consegnate a mano, a mezzo pec, o attraverso raccomandata a.r. (in questo caso farà fede il timbro postale di partenza) entro il 31 gennaio 2024.

La consegna del premio avverrà nell’ambito delle iniziative legate alla “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle Vittime innocenti delle mafie” (21 marzo) e alle celebrazioni in ricordo di Francesco Marcone, il direttore dell’Ufficio del Registro di Foggia assassinato il 31 marzo del 1995. Nel corso della manifestazione il vincitore illustrerà brevemente il lavoro premiato.

Il bando 2024 e il Regolamento Generale, sono scaricabili in formato pdf sul sito della Fondazione, www.fondazionemontiunitifoggia.it, sezione Bandi.



Pubblicato il 12 Gennaio 2024