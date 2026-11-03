Monti Dauni senza internet e telefono: “A rischio i servizi salvavita”

A Troia è nato un comitato formato da cittadini, professionisti, imprenditori, associazioni e commercianti per denunciare le continue interruzioni della linea internet e telefonica, un disagio che riguarda anche buona parte dei comuni dei Monti Dauni meridionali. Un problema che – evidenzia il comitato – va avanti da “almeno quattro anni ma negli ultimi tempi ha assunto livelli di una vera e propria emergenza”. “Questa problematica ha una cadenza settimanale – dice la farmacista Anna Di Gennaro, presidente dell’associazione culturale Nuovamente che anima il comitato -.

E’ una vera emergenza perché molto spesso impedisce ai cittadini di accedere ai servizi salvavita. Quando salta la connessione non funzionano né la linea telefonica fissa, né quella dei cellulari né tanto meno internet, per cui siamo isolati”. “Dopo l’emergenza Covid – prosegue – in farmacia abbiamo attivato alcuni servizi come l’elettrocardiogramma per garantire tempestività di intervento ai cittadini in assenza di un presidio ospedaliero in loco. Ma con queste problematiche siamo davvero in difficoltà”.

Il comitato punta a raccogliere firme per una class action. Il problema sarà affrontato in un tavolo tecnico convocato in prefettura il 6 novembre. Parteciperanno anche il sindaco di Troia, Francesco Caserta, e una rappresentanza di sindaci dei Comuni interessati dalla problematica. “Siamo oltre una decina di comuni interessati. Il Comune – dichiara Caserta – è la prima vittima per tutti i disservizi che subisce. Anche le forze dell’ordine spesso non riescono a comunicare atti importanti. E’ paradossale che dopo tutto l’impegno che le comunità impiegano per favorire lo smart working e altre forme di incentivi per contrastare lo spopolamento delle piccole comunità e riportare gente nei paesi, si vivano certe situazioni. Venerdì rivendicheremo con forza i nostri diritti”.



Pubblicato il 3 Novembre 2026