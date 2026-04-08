Attualità

Montecarlo, Sinner si ritira dal torneo di doppio: cos’è successo

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Jannik Sinner si ritira dal torneo di doppio al Masters 1000 di Montecarlo, oggi mercoledì 8 aprile. Come si legge sul sito dell'Atp, il fuoriclasse azzurro non scenderà in campo nel match di domani in coppia con Zizou Bergs contro Andreozzi e Guinard. Cos'è successo? Una semplice questione di scelte e di priorità: nella giornata di giovedì 9 aprile, sia Sinner che il tennista belga saranno impegnati nei rispettivi match degli ottavi di finale del torneo di singolare. Insomma, pianificazione e gestione delle energie. Domani, Sinner se la vedrà agli ottavi contro il ceco Machac per agguantare un posto ai quarti di finale. Una sfida che ha la priorità nell'agenda del numero 2. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 8 Aprile 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Israele bombarda il Libano, Iran valuta stop alla tregua. Trump: “Scaramucce”

19 minuti fa

Montecarlo, oggi Musetti-Vacherot al secondo turno – Il match in diretta

40 minuti fa

Claudio Baglioni nominato Ambasciatore della Bellezza

45 minuti fa

Terremoto Campi Flegrei, nuova scossa 3.4 vicino Pozzuoli avvertita anche a Napoli

51 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio