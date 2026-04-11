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Montecarlo, oggi semifinale Alcaraz-Vacherot – Il match in diretta

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(Adnkronos) – Carlos Alcaraz protagonista nella semifinale di Montecarlo. Oggi, sabato 11 aprile, il numero uno del ranking Atp affronta il monegasco e padrone di casa Valentin Vacherot – in un match disponibile in diretta tv e streaming – nel penultimo atto del Masters 1000 del Principato. Si comincia alle 15:30. Dove vedere Alcaraz-Vacherot? Il match sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà inoltre seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW. La finale del Masters 1000 di Montecarlo è in programma domani, domenica 12 aprile. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 11 Aprile 2026

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