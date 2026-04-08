Attualità

Montecarlo, oggi Musetti-Vacherot: orario, precedenti e dove vedere il match

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti in campo nell'Atp Masters 1000 di Montecarlo. Oggi, mercoledì 8 aprile, il tennista azzurro affronta Valentin Vacherot nel match – in diretta tv e streaming – valido per il secondo turno del tabellone principale. L'azzurro è al suo esordio nel torneo, dopo il bye al primo turno, mentre il monegasco padrone di casa ha battuto Cerundolo al debutto. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming.  Il match sarà il quarto sul Court Ranier III, il Campo Centrale monegasco, a partire dalle 11: non dovrebbe dunque iniziare prima delle 17. La sfida è inedita nel circuito: i due non si sono mai affrontati in carriera.  Le partite di Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Montecarlo, così come tutte quelle del torneo, saranno visibili in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. I match si potranno inoltre seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW. La finale del torneo invece sarà disponibile anche in chiaro su TV8, che trasmetterà anche una delle due semifinali ma in leggera differita.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 8 Aprile 2026

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Iran e la tregua di 2 settimane, prezzo petrolio crolla con riapertura Stretto di Hormuz

23 minuti fa

Iran-Usa, la tregua e il piano in 10 punti: cosa chiede Teheran a Trump

41 minuti fa

Montecarlo, oggi Berrettini-Medvedev: orario, precedenti e dove vedere il match

1 ora fa

Iran-Usa, Trump e Teheran dicono sì a tregua di 2 settimane: le news in diretta

6 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio