Montecarlo, Musetti sfida De Minaur: Lorenzo a caccia della finale – Diretta

(Adnkronos) –

Lorenzo Musetti va a caccia della finale a Montecarlo. Oggi, sabato 12 aprile, il tennista azzurro affronta Alex De Minaur, numero 10 del mondo, nella semifinale del Masters 1000 che apre la stagione sulla terra. Si tratta di una prima volta assoluta per Musetti, che non aveva mai raggiunto la semifinale a Montecarlo. Lorenzo ha battuto nei quarti di finale in rimonta Stefanos Tsitsipas, trionfatore lo scorso anno, mentre l'australiano ha superato Grigor Dimitrov. Il vincente della sfida tra Musetti e De Minaur affronterà in finale domani, domenica 13 aprile, uno tra Alejandro Davidovich Fokina e Carlos Alcaraz. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Aprile 2025