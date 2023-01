Monte Sant’Angelo tra le finaliste del titolo Capitale italiana della cultura 2025

Sono molto felice e orgoglioso di annunciarvi che Monte Sant’Angelo è tra le 10 finaliste per il titolo di Capitale italiana della cultura 2025” – ha annunciato il Sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo, che ha aggiunto – “Non è un traguardo: è un trampolino per una meravigliosa città che ha dimostrato che insieme, come comunità e come territorio, si possono raggiungere grandi e importanti risultati. Ora, più di prima, tutti insieme per proseguire il nostro volo. Grazie a tutti quanti hanno permesso tutto questo”. Il 20 marzo Monte Sant’Angelo sarà in audizione al Ministero della Cultura per presentare il dossier definitivo.“ Un Monte in cammino” è il titolo del dossier della candidatura a Capitale italiana della cultura 2025 di Monte Sant’Angelo come capofila dell’intero territorio del Gargano. Il viaggio della Città pugliese dai due Siti UNESCO è iniziato il 31 maggio con la presentazione della candidatura.Il progetto della candidatura – coordinato da Pasquale Gatta – è stato affidato alla Fondazione Links con l’assistenza scientifica di Alessandro Bollo che aveva già lavorato al dossier di Matera 2019, Capitale europea della cultura. “Questa candidatura parte da lontano, da quando appena insediati abbiamo programmato e pianificato una serie di interventi strategici. Insieme alle nostre istituzioni, imprese, associazioni, insieme a tutto il territorio abbiamo valorizzato e promosso una città che ha messo finalmente al centro la bellezza, la cultura e il turismo come volano per lo sviluppo economico” – le prime parole del Vicesindaco-Assessore alla cultura e al turismo della Città di Monte Sant’Angelo, Rosa Palomba, che aggiunge – “Il 2025 sarà comunque un anno importante per la nostra città, per il Gargano e per la Puglia perché ci impegneremo a realizzare alcuni importanti progetti culturali. Monte Sant’Angelo capofila del Gargano e da oggi anche dell’intera Puglia, un percorso che vogliamo fare insieme, per raggiungere un grande obiettivo che segnerebbe la storia di questa regione oltre che della nostra comunità”. Entro il 22 marzo 2023 la Giuria convoca ciascuno dei Comuni per un’audizione pubblica di presentazione e approfondimento del dossier di candidatura; entro il 5 aprile 2023 la Giuria raccomanda al Ministro della cultura la candidatura del Comune ritenuta più idonea a essere insignita del titolo di «Capitale italiana della cultura» per l’anno 2025, dandone opportuna motivazione.

