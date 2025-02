Monte Sant’Angelo si conferma protagonista alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT) di Milano, presentando un ricco calendario di eventi per il 2025. Forte del titolo di Capitale della Cultura Pugliese nel 2024, la città punta a rafforzare il suo ruolo di destinazione d’eccellenza grazie a un patrimonio culturale e spirituale che attira visitatori da tutto il mondo. Presentati i nuovi strumenti di comunicazione e promozione (calendario eventi annuale del 2025 e lo spot “Monte Sant’Angelo patrimonio di bellezza e spiritualità”), l’ottava edizione del Festival Mònde (a maggio a Foggia e a luglio a Monte) e lo show cooking delle ostie piene – il “dolce sacro” – nell’area food dello stand Puglia con Confcommercio ha conquistato tutti.

Il Sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo, ha ribadito l’importanza della presenza alla BIT: “Siamo qui per presentare il calendario degli eventi 2025, partendo dall’eredità culturale che ci ha contraddistinto lo scorso anno. Abbiamo lanciato lo spot promozionale per il Giubileo, un’occasione straordinaria per far conoscere ancora di più il nostro territorio e valorizzarne le eccellenze.”

Il Vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, ha sottolineato l’importanza strategica della città: “Monte Sant’Angelo continua a essere un punto di riferimento per il turismo pugliese. Dopo il prestigioso riconoscimento del 2024, nel 2025, anno del Giubileo, la città rafforza il suo ruolo con una serie di iniziative che celebrano la sua storia e il suo valore spirituale.” Ha inoltre ricordato l’incessante afflusso di pellegrini che da oltre 15 secoli giungono a rendere omaggio a San Michele Arcangelo, evidenziando il sostegno della Regione Puglia alle attività di accoglienza e promozione.

L’Assessore alla Cultura, Rosa Palomba, ha illustrato il programma culturale: “Il nostro calendario è ricco di eventi che raccontano la straordinaria identità del territorio. Dalle passeggiate autunnali al trekking, dal ciclismo alla scoperta delle orchidee, fino ai grandi appuntamenti culturali come il Festival Michael, il Raduno dei Suonatori di Tarantella e FestambienteSud.” Ha inoltre evidenziato il valore economico e sociale di questi eventi, sottolineando come Monte Sant’Angelo, città dei due siti UNESCO, continui a essere simbolo di bellezza e spiritualità.

Infine, l’Assessore allo Sport, Giovanni Vergura, ha presentato le manifestazioni sportive che arricchiranno l’offerta turistica: “Eventi come il Rally Costa del Gargano, la Corrimonte, lo Slalom e la Medio Fondo Marathon consolidano il ruolo di Monte Sant’Angelo come palcoscenico di competizioni sportive di alto livello. Lo sport, infatti, rappresenta un potente strumento di promozione turistica, capace di attrarre visitatori e appassionati da tutta Italia.”

Monte Sant’Angelo si prepara dunque a un 2025 all’insegna della cultura, dello sport e della spiritualità, con un’offerta turistica che celebra il suo straordinario patrimonio e la sua vocazione all’accoglienza.



Pubblicato il 13 Febbraio 2025