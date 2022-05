Monte Sant’Angelo inserito nel circuito culturale ‘Italia in un abbraccio’

Monte Sant’Angelo Arte e cultura uniscono i popoli nel segno della Pace. Nell’ambito della quinta edizione del Festival internazionale Micael, dedicato alla Pace in Ucraina, che si è svolto (dal 4 all’8 maggio), la giornalista Katia La Rosa ha inserito il comune di Monte Sant’Angelo, già città con due riconoscimenti Unesco, nel circuito culturale “Italia in un abbraccio”. In questo ponte di solidarietà, è stato proiettato sulla Basilica di San Michele, lo stemma di Kiev, il cui patrono è proprio l’arcangelo. “Questo è il luogo ideale per diffondere quei valori immortali fondamento di ogni comunità civile” – ha spiegato la giornalista Katia La Rosa, già presidente di IT Difesa, che ha realizzato la prima mostra multi territoriale digitale, (www.italiainunabbraccio.it) unendo arte cultura ed informazione per lanciare un messaggio di Pace ai popoli. Al suo fianco: il Premio Nobel per la Pace, Prof, Riccardo Valentini, e gli artisti Tommaso Cascella, Massimo Sansavini Andrea Pacioni, Marco Nereo Rotelli, che hanno realizzato quattro opere “Vita”, “Passione”, “Fedeltà” e “Amore” oggi fruibili nei comuni di Roma, Milano, Forli e che saranno proiettate simultaneamente attraverso un APP – QRCODE in tutte le principali piazze e luoghi di interesse con collegati dei messaggi di pace per non disperdere il patrimonio artistico culturale. “ Quest’anno – ha spiegato il sindaco di Monte Sant’Angelo Pierpaolo D’Arienzo, abbiamo deciso di organizzare il festival in occasione del 50imo anniversario della World Heritage Convention (la Convenzione del Patrimonio Mondiale), e lasciare una traccia artistica permanete invitando la street artist e performer statunitense Colette Miller, che ha realizzato nella piazza del comune le sue iconiche ali simbolo di libertà per diffondere un messaggio forte di pace che vogliamo lanciare da qui, dalla Città dell’Arcangelo Michele patrono di Monte Sant’Angelo e di Kiev.”

L’opera sarà inserita nella mostra digitale di Italia in un abbraccio. “L’immagine dell’arcangelo Michele, – ha spiegato il Nobel per la Pace prof. Riccardo Valentini ci accompagna nella storia dell’umanità e rappresenta oggi la grande forza della verità e della ragione. Ancora oggi ci affidiamo a lui per unirci nei valori della Pace”. Le tappe saranno le principali città d’arte e siti UNESCO. Tra le prossime presentazioni: Milano, Torino, Roma, Genova, Lerici, Pienza, Firenze, Agerola, Mattinata, Napoli, Bologna, Palermo. “Il genio creativo di insigni maestri italiani, – ha dichiarato la dott.ssa Katia La Rosa – abbraccia un popolo e lo esalta con la forza dell’arte affinché la Nazione sia protagonista della storia in un nuovo risorgimento italiano. Solo così sapremo sentire questa terra come la nostra patria.”

