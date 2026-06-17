Monte Sant’Angelo celebra 15 anni di patrimonio Unesco

Sei giorni di appuntamenti tra spiritualità, cultura, arte e memoria per celebrare una doppia ricorrenza che segna l’identità della città. Dal 25 al 30 giugno Monte Sant’Angelo ospiterà “Michael et Franciscus”, il programma promosso per i quindici anni dal primo riconoscimento Unesco legato al Santuario di San Michele Arcangelo e per l’ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco d’Assisi.

L’iniziativa richiama il valore del sito seriale “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)”, nel quale il Santuario micaelico è inserito dal 2011, e rafforza il legame storico e spirituale tra Monte Sant’Angelo e Assisi. “Celebriamo una tappa fondamentale della nostra storia guardando al futuro della Città dei due Siti Unesco”, sottolinea il sindaco Pierpaolo d’Arienzo.

Il calendario si aprirà giovedì 25 giugno, alle ore 11, presso la Biblioteca comunale, con la Conferenza regionale del progetto CAMPUS – Climate Adaptation Plans for UNESCO Sites, finanziato dal Programma Interreg Italia-Croazia 2021/2027. Il Comune di Monte Sant’Angelo, insieme al Comune di Ferrara, all’Università di Venezia, al Parco del Delta del Po e ai partner croati, sta lavorando alla creazione di strumenti innovativi per monitorare i rischi climatici e sviluppare soluzioni concrete per la protezione del patrimonio culturale e, in particolare, del valore del Santuario UNESCO.

Alle ore 18, nella Chiesa di Sant’Antonio Abate, sarà inaugurato il bene culturale restaurato dell’ex Chiesa di Sant’Antonio Abate, eredità dell’anno di Monte Sant’Angelo Capitale della cultura di Puglia 2024. Interverranno, tra gli altri, il Sindaco Pierpaolo d’Arienzo, gli Assessori Rosa Palomba e Giovanni Vergura, il Presidente della BCC San Giovanni Rotondo Giuseppe Paladino, Federico Scarabino per la Confraternita Sant’Antonio Abate, Daniela Fabiano della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio BAT e Foggia, il direttore dei lavori Giovanni Simone. Concluderà l’Assessore regionale alla Mobilità e ai Trasporti Raffaele Piemontese.

Sempre giovedì 25 giugno, alle ore 20.30, nell’atrio superiore del Santuario di San Michele Arcangelo, si terrà la serata evento dedicata ai 15 anni dal primo riconoscimento UNESCO di Monte Sant’Angelo e alle tracce longobarde custodite nel Santuario. Saranno presenti rappresentanti istituzionali, religiosi e culturali: il Sindaco Pierpaolo d’Arienzo, l’Assessora alla cultura e turismo Rosa Palomba, Presidente dell’Associazione Italia Langobardorum, l’Assessora alla Cultura della Regione Puglia Silvia Miglietta, l’Assessore regionale Raffaele Piemontese, il Presidente del Consiglio regionale della Puglia Toni Matarrelli, il Vescovo e il Sindaco di Assisi, i sindaci e gli amministratori delle città del sito seriale longobardo, i sindaci dei Siti UNESCO di Puglia, Alberobello e Andria, il Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Gargano e rappresentanti dell’Università degli Studi di Bari. La serata sarà arricchita dall’esibizione del Quartetto d’archi dell’Orchestra Suoni del Sud e da diverse incursioni artistiche. Nell’occasione sarà presentata anche l’opera d’arte contemporanea “La pietra del nuovo pellegrino”, realizzata dall’artista Vito Maiullari. L’opera nasce da un percorso comunitario avviato durante la nona edizione del Festival Michael, come produzione culturale, con il coinvolgimento di parrocchie, scuole, associazioni culturali, sociali e sportive della città, che hanno donato una pietra e una parola per costruire insieme un segno collettivo da consegnare al Santuario.

Venerdì 26 giugno, alle ore 11, nella Grotta dell’Arcangelo, sarà celebrata la solenne Eucaristia presieduta da S.E. Rev.ma Mons. Felice Accrocca, Vescovo di Assisi, e concelebrata da S.E. Rev.ma Mons. Franco Moscone, Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo. A seguire si terrà la scopritura di una targa commemorativa. Alle ore 12.30, nella Sala conferenze del Santuario, si svolgerà il rinnovo del patto di amicizia tra Monte Sant’Angelo e Assisi; con il Sindaco di Monte Sant’Angelo Pierpaolo d’Arienzo e il Rettore del Santuario di San Michele Arcangelo Padre Ladislao Sucky, il Sindaco di Assisi Valter Stoppini, il Vescovo di Assisi Mons. Felice Accrocca, il Custode del Sacro Convento di Assisi Fra Marco Moroni e il Custode del Convento e della Basilica di Santa Maria degli Angeli di Assisi Padre Massimo Travascio.

Sabato 27 giugno sarà la giornata della Notte Bianca del patrimonio culturale, con musei, monumenti aperti e visite guidate gratuite. Alle ore 19, 20.30 e 22 sarà possibile visitare il Santuario di San Michele Arcangelo e i suoi musei TECUM, il Castello, il Battistero di San Giovanni in Tumba, detto “Tomba di Rotari”. La giornata si concluderà alle ore 22, in Piazza Carlo d’Angiò, con il concerto di Paolo Iannacci.



Pubblicato il 17 Giugno 2026