Monte Sambuco e il culto di S. Giovanni Battista

Alto poco meno di mille metri, Monte Sambuco, nel territorio di Motta Montecorvino, si presenta coperto da un manto boschivo di singolare uniformità, uno dei più estesi di Puglia (vedi immagine). Un fitto alternarsi di roverelle, aceri, tigli, carpini, cerri, olmi e noccioli fa da habitat ad una fauna ricchissima : tassi, faine, volpi e falchi, poiane, picchi, colombacci, torcicolli, gazze, pettirossi, sterpazzole… Come tale, l’area si presta a meravigliose escursioni, favorite da numerosi sentieri che per la buona qualità e la scarsa pendenza, si prestano ad essere percorsi anche in mountain bike. Fino all’ultimo dopoguerra questa vetta costituiva una delle ultime testimonianze di come si presentava l’antico paesaggio del Subappennino Dauno prima che la mano dell’uomo trasformasse questo territorio nel puzzle agro-silvo-pastorale che tutti conosciamo. Nel 1956 l’urgenza della nascente RAI di coprire il territorio pugliese e quello del Molise impose la costruzione in prossimità della vetta di Monte Sambuco di un imponente Centro Trasmissioni (nell’immagine sono visibili le antenne ; attualmente il segnale raggiunge le province di Benevento, Avellino e Chieti e il sud della Croazia). Mitiga il danno paesaggistico la vicina presenza di una cappella anticamente eretta in onore di San Giovanni Battista, patrono dei mottolesi. Oggi, come ogni 6 maggio (il Coronavirus ne sta combinando di danni), questo piccolo luogo di culto avrebbe dovuto essere il punto di arrivo di una processione partita dalla chiesa dedicato allo stesso Santo giù in paese. Il gesto, che si ripete da oltre un secolo, tramanda la gratitudine dei mottolesi verso San Giovanni Battista al quale la popolazione si era rivolta perché tornasse la pioggia dopo un lunghissimo periodo di siccità (la pioggia tanto invocata scese il 6 maggio 1901). La processione ha carattere anche allegorico : è infatti accompagnata da carri, trainati da trattori, su cui sono allestite scene di ispirazione biblica e animate da figuranti in costume. I temi cambiano anno per anno. In passato molti consensi raccolsero un Mosè nell’atto di attraversare il Mar Rosso, un Gesù al cospetto di Ponzio Pilato, una Madre Teresa di Calcutta che assiste un povero… La processione si conclude davanti alla cappella, dove si celebra la funzione religiosa. Al termine, tempo permettendo, i fedeli socializzano facendo merenda all’aperto.

Italo Interesse

