Montani, ‘riqualificazione centro direzionale Modena rafforza identità’

(Adnkronos) – "Bper Banca nasce qui a Modena, dunque la città emiliana è molto importante per la storia dell’istituto. Il progetto di riqualificazione del centro direzionale di Modena nasce in seguito all'aumento di dimensione della banca e rafforza la sua identità. Negli ultimi anni infatti abbiamo portato avanti una strategia di crescita che ci ha permesso di diventare il quarto istituto bancario sul territorio nazionale". Queste le parole di Piero Luigi Montani, Amministratore delegato di Bper Banca, a margine della conferenza stampa di presentazione del progetto di riqualificazione del Centro Direzionale di Bper Banca che, una volta ultimato, diventerà Bper’s Park. L’innovativo campus Bper’s Park gioca un ruolo chiave per il futuro dell’istituto bancario. Grazie ad interventi puntuali e razionali che riorganizzano gli spazi e creano nuove opportunità di connessione ed interazione, Bper Banca punta al miglioramento della vita lavorativa delle sue persone. “Il piano di riqualificazione presentato oggi ha visto una fase di progettazione durata alcuni mesi. Oggi portiamo questa iniziativa all’esterno attraverso la comunicazione. Si tratta di un progetto importante, che richiede ingenti risorse e investimenti.- ha aggiunto l’amministratore delegato di Bper Banca – Quel che più mi preme è riuscire ad arrecare il minor disagio possibile alle persone che continueranno a venire al lavoro durante la fase di riqualificazione. Abbiamo infatti previsto un programma di spostamenti all’interno del complesso che renda possibile lo svolgimento dei lavori da una parte e dall’altra il proseguimento dell’attività dei nostri dipendenti”. Oltre alle spaziose aree verdi all’ingresso del campus, che renderanno l’ingresso al building quanto più riconoscibile e accogliente possibile, saranno installati dei totem che aiuteranno nell’orientamento e la piazza centrale sarà implementata di una social area, di un percorso destinato allo sport e di un’area multidisciplinare. L’ambiente circostante sarà sostenibile ed inclusivo. Inoltre, per continuare a proiettarsi verso il futuro, Bper Banca ha già previsto una serie di investimenti in tecnologia, “uno degli aspetti più importanti della strategia della banca" conclude Montani. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Luglio 2023