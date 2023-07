Montagna, elicottero cade in Alta Valsesia: a bordo 5 persone

(Adnkronos) – Un elicottero è caduto questa mattina in Alta Valsesia tra i rifugi Capanna Gnifetti e Regina Margherita sul Monte Rosa, nel territorio del comune di Alagna Valsesia. Sul posto si sono recati i soccorsi del 118. A bordo dell’elicottero ci sarebbero state 5 persone di cui nessuna avrebbe riportato ferite gravi. Sono in corso i rilievi per accertare le cause dell’accaduto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Luglio 2023