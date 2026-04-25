Monsignor Giorgio Ferretti: “In città circolano troppe armi”

A Foggia, in occasione della commemorazione del 25 aprile, Festa della Liberazione, celebrata in piazza Italia, monsignor Giorgio Ferretti, arcivescovo della diocesi di Foggia-Bovino, ha espresso profonde preoccupazioni in merito alla diffusione incontrollata delle armi nella società odierna. Durante il suo intervento, ha sottolineato come la proliferazione delle armi rappresenti una delle cause principali di molti atti di violenza che continuano a sconvolgere le comunità, facendo riferimento diretto al tragico femminicidio di Stefania Rago, una donna di 46 anni brutalmente assassinata dal marito, Antonio Fortebraccio, una guardia giurata di 48 anni, che ha usato la pistola d’ordinanza per compiere il delitto. L’arcivescovo non ha nascosto la sua incredulità verso la mancanza di regolamentazione in materia, osservando che non riesce a comprendere come sia possibile che un professionista della sorveglianza, al termine del proprio turno di lavoro, possa portare con sé un’arma invece di lasciarla presso l’agenzia di appartenenza. Secondo il prelato, questa pratica andrebbe assolutamente rivista per ridurre i rischi per la comunità. Ha ribadito con forza l’importanza di un cambiamento culturale e normativo che punti a limitare l’accesso e la circolazione delle armi, sottolineando che una loro presenza eccessiva rappresenta un pericolo concreto per la sicurezza e l’integrità sociale. “Siamo profondamente addolorati e sconvolti per queste tragedie che continuano a scalfire la serenità della nostra città,” ha proseguito Ferretti. Riflettendo sulla natura delle relazioni interpersonali e sui drammi che spesso nascono da dinamiche malate, ha evidenziato come troppo spesso si confonda l’amore con il possesso. Per lui, l’amore autentico deve essere vissuto come un dono puro e come un’opportunità di crescita e valorizzazione reciproca tra le persone. Al contrario, la gelosia e il desiderio di controllo sull’altro sono espressioni egoistiche che sfociano in una ricerca distorta della felicità personale, destinata a non trovare mai una vera soddisfazione. La cerimonia del 25 aprile, sebbene dedicata al ricordo della Liberazione, si è così trasformata anche in un importante momento di riflessione collettiva sulla necessità di promuovere valori come il rispetto per la vita umana e la costruzione di una società più sicura e compassionevole. L’appello dell’arcivescovo Ferretti non è stato solo un grido di dolore per le vittime di tanta violenza, ma anche un invito a un cambiamento profondo e condiviso che metta al centro dignità e rispetto reciproco.



Pubblicato il 25 Aprile 2026