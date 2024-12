Mons. Ferretti verso il Giubileo della speranza: “Accoglienza diffusa per i poveri”

Con la solenne concelebrazione eucaristica stazionale, si è aperta nella Chiesa di Foggia-Bovino, così come in tutte le altre diocesi del mondo, l’Anno Santo. Seguendo le indicazioni dettate da Papa Francesco nella bolla “Spes non confundit”, il rito è iniziato nella chiesa parrocchiale di Gesù e Maria. Da qui è partito anche il pellegrinaggio giubilare.

“Tutti sperano. Nel cuore di ogni persona è racchiusa la speranza come desiderio e attesa del bene. Speriamo nella salute, nel benessere e nella pace, nella società e nelle nostre famiglie- questo il monito dell’arcivescovo nell’omelia della celebrazione -. E talvolta incontriamo persone sfiduciate che non sperano più. Penso ad esempio agli anziani soli, ai disoccupati, ai giovani che vedono infranti i loro sogni di bene per il futuro; penso ai volti dei molti immigrati presenti sul nostro territorio, invecchiati precocemente da un lavoro duro e talvolta sfruttato. A tutti dobbiamo portare la speranza cristiana. Sorelle, fratelli, una grande missione si apre per noi in questo tempo!”.

È stato un fine anno intenso per la diocesi di Foggia e Bovino, dai pranzi di Natale per i poveri organizzati dalla Caritas alle celebrazioni in provincia, dalla visita alla Casa circondariale agli Ospedali Riuniti. Inoltre, le cinque Diocesi che compongono la Metropolia di Capitanata, hanno unito le forze per rilanciare la Pastorale Vocazionale. Ha preso il via, presso il Seminario diocesano di Foggia, la “Scuola di ricerca” aperta a tutti i giovani, dai 18 anni in su. Le diocesi propongono un ricco calendario, fatto di weekend residenziali. che culmineranno con il pellegrinaggio a Roma, durante l’estate del 2025, in occasione del Giubileo dei Giovani. In questo fervore di eventi e di impegni, mons. Ferretti ha risposto ad alcune domande poste dal Quotidiano di Foggia.

Eccellenza, il pranzo di Natale offerto dalla Comunità di Sant’Egidio si è svolto nella chiesa San Giovanni di Dio appena riaperta. Qual è anche il valore simbolico?

“Una chiesa che riapre dopo 60 anni è un grande valore simbolico, quello di un’arcidiocesi che desidera aprirsi alla speranza, tema del giubileo. Inoltre la chiesa è legata all’Università e per noi significa anche prendersi cura dei giovani. Poi c’è il valore del pranzo di Natale con i poveri, una tradizione della comunità di Sant’Egidio dal 1982 che da quest’anno è una novità anche a Foggia”.

Che anno sarà per l’arcidiocesi di Foggia-Bovino?

“Un anno diverso, con un segno molto importante. Parlo di una raccolta fondi tra le parrocchie per garantire l’emergenza freddo. Ci occuperemo delle persone che vivono per strada, anche con pranzi itineranti, un segno con cui cominciare il giubileo della speranza”.

In passato il tema è stato affrontato da alcune associazioni locali

“Sarà potenziata questa iniziativa, avremo una ventina di posti letto fra lo Scillitani e le parrocchie, un’accoglienza diffusa passando per le Caritas. Non voglio più vedere persone che dormono per strada. È un progetto ambizioso, forse, ma abbiamo tutte le carte per fare bene. La nostra è una Chiesa solida, nel cuore dei foggiani c’è tanta solidarietà”.

Nello scambio di auguri natalizi con le istituzioni lei ha detto “Basta parlar male di Foggia”. E inoltre: “Il vittimismo è un peccato mortale”

“Sì, è un peccato mortale perché taglia le ali alla speranza, è l’opposto del tema del giubileo. Vittimismo vuol dire che abbiamo occhi solo per noi stessi, per i nostri bisogni, resta l’“io”, solo e prepotente. La speranza è il “noi”. Su Foggia c’è stata un’eccessiva narrazione negativa fatta anche dai foggiani stessi, un mito che si è diffuso. Questa città non è molto diversa dalle altre del sud, con i problemi della mafia, del caporalato, dello sfruttamento dell’immigrazione. Ma a Foggia c’è tanto bene, tanta pietà popolare, parrocchiale, pietà attiva. Con questo non si intende fare sconti, certamente, ma abbiamo lavorato alla collaborazione tra le istituzioni, è la cosa bella che abbiamo costruito nello scorso anno. Oggi anche le autorità municipali hanno cambiato registro, e non è poco. La speranza è diversa dall’ottimismo, speranza vuol dire vedere i problemi con gli occhi della rivolta cristiana”.

In quest’anno è cambiata la direzione della Caritas

“La direttrice che c’era ha chiesto di fermarsi, di riposarsi, a una certa età era nella logica delle cose. È stata un’opportunità per introdurre dei giovani, la nuova direttrice ha 31 anni. La Caritas vuole aprirsi alla collaborazione con tutte le parrocchie e con le istituzioni, vuole coinvolgere tutti, anche quelli che non vanno a messa ma hanno voglia di collaborare. Le mense della Caritas hanno avuto tanti volontari in questi mesi, noi vogliamo suscitare tutto il bene che c’è in questa diocesi”.

Qual è la collaborazione con l’assessorato al welfare del Comune di Foggia?

“Una buona collaborazione. Tuttavia la raccolta per l’emergenza freddo è un’iniziativa nostra, fatta dalla diocesi in autonomia”.

A novembre ha pubblicato un volume sugli orientamenti pastorali. Vuol darci qualche breve cenno?

“Ho espresso il desiderio di aprirci a un incontro con la città. Oltre che nella catechesi per la comunione e la cresima, rivolta ai bambini e agli adolescenti, ho parlato di comunità di giovani e di adulti perché il cristianesimo vive la pietà popolare non in modo individualistico ma in comunità, dove si celebra l’Eucarestia”.

Come valuta l’apporto di Foggia nel territorio di Capitanata?

“Bisogna continuare il lavoro di unità, il tavolo del Pnrr per il superamento dei ghetti è molto importante”.

Ma non si vedono svolte significative…

“La Chiesa fa il suo, c’è molta pressione delle varie Caritas. Noi auspichiamo l’unità e lavoriamo per questo. Lo stesso dicasi per il tema dell’acqua in agricoltura, per noi è una risorsa più importante del petrolio. Dobbiamo lavorare con la Provincia su questo, e poi la Regione ci ascolta”.

Paola Lucino



Pubblicato il 31 Dicembre 2024