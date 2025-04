Monica Giandotti: “Pronta per il Tg2 Post. Polemiche? Felice che Rai valorizzi dipendenti”

(Adnkronos) – "Sono molto contenta, affronto questa sfida con grande spirito di servizio nei confronti della Rai che mi ha proposto questo incarico". A parlare con l’Adnkronos è il volto Rai Monica Giandotti, che fotografa così il suo stato d’animo a 48 ore dal debutto a ‘Tg2 Post’, dove apparirà ufficialmente per la prima puntata lunedì 14 aprile. "Emozionata sì ma in senso positivo, è una fascia oraria molto importante dell’informazione del servizio pubblico. Quindi c’è energia, entusiasmo ma nessuna ansia", ha detto la giornalista. E a proposito del format, annuncia che non ci saranno sconvolgimenti: “Il format di Tg2 Post è molto riconoscibile, è quello dato da Manuela Moreno e dalla redazione del Tg2, non cambia e resterà quello che gli spettatori conoscono – spiega – Io porterò me stessa, non sarò diversa da quello che sono”. L’obiettivo è puntare “soprattutto a fare un prodotto che abbia un grande rigore per le notizie, molta attenzione agli ospiti, alla qualità delle opinioni che portiamo, ai protagonisti della vita pubblica di questo Paese”, spiega la conduttrice del ‘Tg2 Post’. Ed essendo una striscia quotidiana, “il tema sarà il tema del giorno”. Sui rumors di qualche ‘malumore’ che sarebbe sorto all’interno della redazione per il cambio alla guida della striscia serale, fiore all’occhiello del Tg2, la Giandotti scandisce: “Io sto per intraprendere un’avventura che la Rai, intesa non solo come Tg2 ma proprio come azienda, mi ha chiesto. Quindi sono felice di riconoscere che la Rai è un’azienda che dà delle opportunità ai suoi dipendenti, ai suoi giornalisti. Si dice spesso che gli interni non vengono valorizzati, ora nella misura in cui l’azienda si è fatta sponsor, cosa possiamo dire se non applaudire?”. Sui futuri ospiti del ‘Tg2 Post’ c’è fermento perché si lavora sul quotidiano, ma oltre a personalità di valore del Paese “non c’è dubbio che ci piacerebbe avere anche ospiti anche internazionali di grande calibro. Dato che i temi sono prevalentemente politica estera, economia, sguardo sociale e cronaca, e dato che di Europa si parla moltissimo anche fuori dalle questioni d’agenda, mi piacerebbe avere qualche importante protagonista europeo”, dice la Giandotti. Che tiene molto a ringraziare per l’esperienza a ‘Tg3 Linea Notte’, la trasmissione di cui è stata il volto per tanto tempo: “Voglio sottolineare quanto importante sia stata per me l’esperienza al Tg3 – sottolinea la conduttrice – ‘Linea notte’ è un programma di testata che l’ex direzione e l’attuale direzione del Tg3 mi hanno consentito di fare con la libertà necessaria alla buona riuscita di un prodotto che deve informare quotidianamente. Ringrazio anche la redazione del Tg3 che è ormai la mia famiglia Rai e chiaramente la direzione del Tg2, che mi ha accordato fiducia”. Infine, un ringraziamento “alla redazione del Tg2, che ho già avuto modo di incontrare e che mi ha accolta con grande affetto e con generosità”, chiosa la giornalista. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Aprile 2025