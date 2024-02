Mondo Gino Lisa: “Riconquistare Torino è possibile”

Nessuno tocchi l’aeroporto di Foggia e i voli, più o meno. È questo il monito che si alza dal territorio di Capitanata ogni volta che si verificano degli stop alle linee programmate. È successo per il Foggia- Torino, che aveva tre rotazioni settimanali ed è stato cancellato. Va meglio per il volo Foggia-Milano. Il presidente di Mondo Gino Lisa Sergio Venturino tiene lo sconforto quanto basta per dire “Riconquistiamo Torino”.

L’idea – prima che si verificasse la cancellazione di voli verso il capoluogo del Piemonte con una capienza al 19%, quindi molto bassa- l’aveva riferita al Quotidiano: non perdere, assolutamente, Malpensa. Come? Arrivare comunque lì in un’ora d’aereo e, se fosse necessario, in pullman verso Torino.

Lo ribadisce ora che prende atto, a malincuore, della decisione di Lumiwings: “Ho lavorato per molti anni presso l’Olivetti a Ivrea, il mio aereo atterrava a Malpensa. Da quello scalo potevamo andare in tutto il mondo già 35 anni fa, quando da Foggia a Torino, in treno, impiegavo 12-13 ore. Certo, sono molto dispiaciuto di questa cancellazione, è un vero peccato. Forse è stato un errore per il Gino Lisa partire con quattro destinazioni, chissà. Ma non mi fascio la testa, né remo contro il territorio come quanti non ricordano che il nostro aeroporto è rimasto fermo per undici anni. In tre ore siamo a Torino via Malpensa, altro che partire da Bari! A chi sostiene quest’altra via dico che, in questo modo, il Foggia-Torino ce lo scordiamo. Bisogna tenere da Foggia alto il traffico, comunque. I voli per Milano, in varie fasi della giornata, stanno andando bene, fino a marzo è tutto pieno, anche il costo del biglietto è leggermente diminuito forse anche per un intervento della Regione”.

La doccia fredda della cancellazione arriva dopo il recente incontro al Comune di Foggia con la commissione “Ambiente e Territorio” per approfondire la conoscenza delle infrastrutture che incidono sul territorio della città. Fra gli interventi, quello di Sergio Venturino, dell’ingegnere Vincenzo Papa e dell’on. Antonio Tasso.

Allungamento della pista, continuità territoriale per garantire il sostengo ai voli, vigili del fuoco per sistema antincendio, promozione dello scalo foggiano. Sono stati questi i temi al centro del confronto che ha visto la partecipazione di tutti i consiglieri presenti in commissione. Tra le proposte di Mondo Gino Lisa, la sollecitazione di una delibera al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per una conferenza di servizi con i rappresenti dei territori limitrofi interessati allo scalo. Un incontro per individuare il contenuto e gli oneri di servizio pubblico per i collegamenti aerei da e per Foggia.

Ma non è solo questo il punto. Venturino approfondisce il tema per quello che attiene in modo specifico alle prerogative del Comune: “Dell’allungamento della pista si occupano Adp e la Regione, non vorrei che per pensare a questo perdessimo i passeggeri… Quello che dobbiamo sostenere con forza è la ‘continuità territoriale’. Abbiamo chiesto di farla deliberare dal consiglio comunale”.

Riguarda i territori più svantaggiati, che possono avere degli aiuti dallo Stato come capitato in altri casi, afferma Venturino: “Su questa delibera possiamo interloquire con Adp”. E ritorna a farsi promotore del lavoro dal territorio via Malpensa: “Ad aprile andrò a Ivrea, come ogni anno per un viaggio di piacere, e atterrerò a Malpensa. Dico questo perché, oltre che sulla continuità territoriale, bisogna puntare anche sulla pubblicità, sui collegamenti ulteriori che scali come quelli di Milano e Bergamo possono dare. Questo lo deve fare il territorio, il nostro territorio, le istituzioni”.

Puntuale, nelle recriminazioni su qualche volo cancellato, arriva il paragone con quello che avviene, invece, in altri scali pugliesi, per esempio i lavori di completamento e di adeguamento dell’Aeroporto del Salento. Il consigliere regionale di ‘La Puglia Domani’ Paolo Pagliaro si è detto proprio in questi giorni “contento degli interventi portati a termine”. Ha tuttavia criticato i ritardi di Adp “di quattro anni e mezzo” rispetto alle previsioni.

Venturino non ci sta: “Non c’è nessun paragone da fare, quell’aeroporto esisteva quando io impiegavo 12 ore per tornare da Ivrea a Foggia, i politici del luogo l’hanno sempre sostenuto. Dobbiamo pensare a noi, a destagionalizzare sempre di più il nostro Gargano, per esempio, a far modo che i nostri numeri sul turismo restino sempre alti”.

Paola Lucino



Pubblicato il 15 Febbraio 2024