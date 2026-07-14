Mondiali, tutti contro Adani: “Se non ci fosse ce li godremmo di più…”

(Adnkronos) –

Daniele Adani continua a dividere. In vista della semifinale dei Mondiali 2026 tra Inghilterra e Argentina, continuano le polemiche per la telecronaca dell'ex difensore, commentatore tecnico per la Rai giudicato troppo 'di parte' nel tifare Albiceleste ed eccessivo nei toni. A farlo notare, sul proprio profilo X, è stato anche Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, nell'immediato post partita contro la Svizzera, vinta dall'Argentina 3-1 ai supplementari: "Belli i Mondiali. Ma se non ci fosse sempre Adani con le sue urla a coprire l’evento potremmo goderceli un po’ meglio". Un pensiero largamente condiviso su X, ma non dal giornalista della Rai Alessandro Antinelli, che rispondendo a un altro tweet che criticava la telecronaca di Adani: "1900 like sono una porzione del mondo reale. Poi c’è il mondo reale e a molti Adani piace".

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Pubblicato il 14 Luglio 2026