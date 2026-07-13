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Mondiali, tocca alle semifinali: programma, partite e dove vederle in chiaro

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(Adnkronos) – Dopo qualche giorno di pausa, tornano i Mondiali. Domani, martedì 14 luglio, iniziano le semifinali della Coppa del Mondo in corso tra Messico, Canada e Stati Uniti, che mette sul piatto due partite da brividi. Si comincia con la super sfida tutta europea tra Spagna e Francia, che decreterà la prima finalista del torneo. Poi, toccherà all'altro big match tra Argentina e Inghilterra. Una partita piena di incroci e di storia. Ecco il programma, gli orari e dove vedere le semifinali dei Mondiali 2026 in diretta tv (anche in chiaro) e in streaming.  Ecco il programma delle semifinali dei Mondiali 2026:  Spagna-Francia, martedì 14 luglio alle 21 Argentina-Inghilterra, mercoledì 15 luglio alle 21 Le semifinali dei Mondiali 2026 sono trasmesse in chiaro sui canali Rai e su Dazn (per gli abbonati). Le partite si potranno seguire anche in streaming su RaiPlay e sull'app di Dazn. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 13 Luglio 2026

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