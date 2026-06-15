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Mondiali, tifoso del Giappone ‘superstar’… nella festa dell’Olanda

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(Adnkronos) – Un tifoso del Giappone che diventa 'superstar'… nella festa dell'Olanda. Ai Mondiali 2026 succede anche questo e l'episodio rappresenta in pieno lo spirito di amicizia e fratellanza diffuso tra tante iconiche tifoserie della Coppa del Mondo 2026. La partita tra i nipponici e gli Oranje è terminata 2-2 (pareggio al fotofinish di Kamada), ma pochi minuti prima della sfida ha fatto sorridere in primis la festa dei sostenitori delle due nazionali fuori dallo stadio di Dallas, negli Stati Uniti. Cos'è successo? Un tifoso nipponico si è letteralmente tuffato in una 'marea arancione', durante un coro per la squadra del ct Ronald Koeman.
  Il bello è che – come documentato da un video diventato presto virale – i tifosi olandesi hanno accolto il tifoso 'infiltrato' con grande sportività e con il sorriso… facendolo cantare insieme a loro.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 15 Giugno 2026

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