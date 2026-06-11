Attualità

Mondiali, scontri tra manifestanti e polizia fuori dallo stadio Azteca di Città del Messico

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Decine di manifestanti si sono scontrati con la polizia fuori dallo stadio Azteca di Città del Messico, mentre Sudafrica e Messico disputavano la prima partita dei Mondiali davanti a 80.000 spettatori.  Gruppi di insegnanti, parenti di cittadini messicani scomparsi e attivisti di gruppi studenteschi si erano radunati già da stamattina fuori dallo stadio. Alcuni manifestanti, riferisce l'Afp, hanno forzato le barriere delle forze dell'ordine e si sono scontrati con gli agenti che presidiavano il perimetro dello stadio, pochi istanti dopo il primo gol del torneo da parte del Messico.  Un gruppo di giovani ha infranto i finestrini delle auto con delle mazze, mentre la polizia lanciava gas lacrimogeni e schierava agenti a cavallo per disperdere i manifestanti. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 11 Giugno 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Effetto ‘soldi trovati’ sulla quattordicesima il motivo psicologico che ci porta a bruciarla subito

47 minuti fa

Estate esplode nel weekend: sole, caldo e temperature in salita

48 minuti fa

Ucraina-Russia, la guerra dei record si combatte da 1570 giorni

50 minuti fa

Iran, Trump annuncia intesa: “Presto firma, forse in Europa”. Gelo Teheran: “Nessun ok”

50 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio