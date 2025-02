Mondiali sci, Brignone super in gigante: l’azzurra domina la prima manche

(Adnkronos) – Spettacolo Federica Brignone ai Mondiali di sci alpino di Saalbach, in Austria. La campionessa azzurra ha dominato la prima manche del gigante femminile, chiudendo in testa con il tempo di 1'10"44. Discesa perfetta per Federica, che ora ha un vantaggio molto importante, di 67 centesimi, sulla neozelandese Alice Robinson in vista della seconda manche. Robinson è l'unica con meno di un secondo di distanza dall'azzurra, mentre dietro sono ci sono 5 atlete racchiuse in 2 secondi per un posto sul podio: Moltzan, Gut, Hector, Stjernesund e Duerr. Se la giornata di Brignone è stata fin qui da incorniciare, lo stesso non si può dire per le altre azzurre. Sofia Goggia, scivolata fuori pista, è stata molto critica sulla sua performance. Uscita anche Marta Bassino, in giornata no, mentre l'altra azzurra Lara della Mea (oro nel parallelo a squadre) è fuori dalle prime 30. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Febbraio 2025