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Mondiali, rigore per la Svizzera e paura per portiere Qatar: cos’è successo

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(Adnkronos) –
Caos in Svizzera-Qatar. Oggi, sabato 13 giugno, la Nazionale elvetica ha sfidato quella mediorientale nella prima giornata del gruppo B ai Mondiali 2026, in una partita segnata anche da un episodio arbitrale e da qualche momento di paura sul campo di Santa Clara. Succede tutto nel primo tempo. Al minuto 14, un cross dalla trequarti trova la sponda di Embolo. Il centravanti svizzero spizza il pallone di testa per l'inserimento di Freuler, che viene atterrato dall'uscita di Abunada. L'arbitro fischia subito il calcio di rigore, ma il portiere del Qatar ha la peggio nello scontro. Il calciatore rimane infatti a terra per qualche secondo, con l'arbitro che fa entrare i sanitari del Qatar. Abunada, nonostante il colpo alla testa, si rialza e torna tra i pali, con Embolo che trasforma il calcio di rigore, confermato dopo il rapido controllo del Var per possibile fuorigioco.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 13 Giugno 2026

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