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Mondiali, quando si gioca finale Argentina-Spagna: data, orario e dove vederla in tv (in chiaro)

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(Adnkronos) –
Quando si gioca Argentina-Spagna? La finale dei Mondiali 2026 sarà tra l'Albiceleste, che oggi, mercoledì 15 luglio, ha battuto l'Inghilterra 2-1 in rimonta nella semifinale della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada, e le Furie Rosse, che sono riuscite a superare la Francia per 2-0. L'Argentina di Messi è tornata quindi in finale dei Mondiali quattro anni dopo l'ultima volta, quando riuscì a battere proprio la Nazionale transalpina ai calci di rigore in Qatar.  La finale dei Mondiali 2026 tra Argentina e Spagna è in programma domenica 19 luglio allo stadio MetLife di New York. L'inizio della sfida è fissato per le 21 ora italiana.  La finale dei Mondiali 2026 tra Argentina e Spagna sarà trasmessa in diretta televisiva, anche in chiaro, su Rai 1 e su Dazn e in streaming su Rai Play e sull'app di Dazn.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 15 Luglio 2026

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