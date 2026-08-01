Mondiali ‘privati’, Infantino rinuncia: il piano Fifa viene ritirato

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Gianni Infantino, presidente della Fifa, Gianni Infantino, cancella il piano per cedere quote dei Mondiali di calcio a investitori privati. Il progetto viene accantonato dopo le bocciature espresse da gran parte delle federazioni associate, con la Uefa a guidare l'opposizione. La confederazione europea nei giorni scorsi ha annunciato il boicottaggio delle competizioni Fifa. Infantino quindi è costretto alla retromarcia e accantona il piano che ha "creato divisioni": "Dopo aver ascoltato attentamente tutte le opinioni, è emerso chiaramente che il progetto ha creato divisioni di una natura tale che, a prescindere dal livello di sostegno, non sono più nell'interesse dell'obiettivo prefissato in origine", le parole in una nota. Il presidente della Fifa ha proposto alle 211 federazioni un 'bonus' da 40 milioni di dollari in cambio del sostegno al piano, che avrebbe portato alla creazione di una nuova entità: alla Fifa Forward Enterprise, separata dalla Fifa e aperta all'ingresso di investitori privati, sarebbero stati affidati diritti commerciali e l'organizzazione di eventi e competizioni. Infantino, come commissioner della FFE, avrebbe mantenuto il controllo dei Mondiali anche alla scadenza del suo mandato di presidente. L'opposizione del mondo del calcio, ora, ferma il piano.

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Pubblicato il 1 Agosto 2026