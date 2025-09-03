Attualità

Mondiali pallavolo, oggi Italia-Polonia ai quarti: orario e dove vederla

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Torna in campo l'Italvolley. Oggi, mercoledì 3 settembre, la Nazionale del ct Julio Velasco affronta a Bangkok la Polonia, nei quarti di finale dei Mondiali di pallavolo in Thailandia. Le campionesse olimpiche sono chiamate a confermare il momento d'oro, dopo i successi nella rassegna contro Slovacchia, Cuba, Belgio e Germania (agli ottavi di finale). Ecco orario della partita e dove vederla in tv e streaming.
 La sfida tra Italia e Polonia, valida per i quarti dei Mondiali di pallavolo femminile 2025, è in programma oggi, mercoledì 3 settembre, alle 15:30. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva, oltre che in chiaro, su Rai 2. Sarà possibile seguire le azzurre anche in streaming su Rai Play e, a pagamento, su Dazn e il sito web Volleyballworld.com. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 3 Settembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Pronto a salpare da Palermo Velando, il progetto di velaterapia per ragazzi disabili

12 minuti fa

Travolta e investita da un camion: morta sul colpo donna nel Verbano

16 minuti fa

Kim e la stretta di mano al presidente del Parlamento sudcoreano, il racconto

27 minuti fa

Kim incontra Putin a Pechino, poi ‘cancella’ le tracce

28 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio