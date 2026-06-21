Mondiali, oggi Uruguay-Capo Verde – Diretta

(Adnkronos) – L'Uruguay torna in campo ai Mondiali 2026. Oggi, tra domenica 21 giugno e lunedì 22 giugno (ora italiana), la Celeste del ct Marcelo Bielsa affronta Capo Verde nella seconda partita del gruppo H, dopo il pareggio all'esordio contro l'Arabia Saudita. Dall'altra parte, la nazionale africana arriva da uno storico pareggio al debutto contro la Spagna. Calcio d'inizio alla mezzanotte italiana.

Dove vedere Uruguay-Capo Verde? La partita sarà visibile in diretta e in streaming in esclusiva su Dazn. Nell'altra partita del gruppo H, la Spagna ha battuto l'Arabia Saudita per 4-0, portandosi in testa al girone con 4 punti.

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Pubblicato il 21 Giugno 2026