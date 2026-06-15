Attualità

Mondiali, oggi Uruguay-Arabia Saudita – Diretta

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Prima ai Mondiali 2026 per l'Uruguay. Nella notte tra oggi, lunedì 15 giugno, e domani, martedì 16, la Nazionale sudamericana sfida l'Arabia Saudita – in diretta tv e streaming – nella prima giornata del gruppo H, completato da Spagna e Capo Verde, nella rassegna iridata che ha preso il via in Stati Uniti, Messico e Canada. La partita si giocherà al Miami Stadium di Miami. Alle 3 Iran-Nuova Zelanda. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 15 Giugno 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

G7, Meloni ritrova Trump: clima disteso dopo le polemiche

13 minuti fa

Caso Garlasco, spunta un nuovo testimone: “Ho visto una donna bionda, mi hanno minacciato dicendomi di farmi i fatti miei”

41 minuti fa

Belgio, Lukaku subito decisivo: 20 secondi e provoca autogol dell’Egitto

1 ora fa

Usa, bombardiere B-52 si schianta dopo il decollo in California

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio