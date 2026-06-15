Mondiali, oggi Uruguay-Arabia Saudita – Diretta

(Adnkronos) – Prima ai Mondiali 2026 per l'Uruguay. Nella notte tra oggi, lunedì 15 giugno, e domani, martedì 16, la Nazionale sudamericana sfida l'Arabia Saudita – in diretta tv e streaming – nella prima giornata del gruppo H, completato da Spagna e Capo Verde, nella rassegna iridata che ha preso il via in Stati Uniti, Messico e Canada. La partita si giocherà al Miami Stadium di Miami. Alle 3 Iran-Nuova Zelanda.

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Pubblicato il 15 Giugno 2026