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Mondiali, oggi Svizzera-Colombia – Diretta

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(Adnkronos) –
Colombia e Svizzera chiudono il programma degli ottavi di finale dei Mondiali 2026. Oggi, martedì 7 luglio, la nazionale sudamericana guidata in panchina dal ct Carlos Queiroz affronta la selezione elvetica del ct Murat Yakin – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. II match si disputerà al Bc Place di Vancouver. Ai secidesimi i 'cafeteros' hanno superato il Ghana per 1-0, mentre i rossocrociati hanno superato 2-0 l'Algeria.  La vincente del match troverà ai quarti del torneo una tra Argentina ed Egitto. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 7 Luglio 2026

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