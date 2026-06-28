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Mondiali, oggi Sudafrica-Canada: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

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(Adnkronos) – Al via la fase a eliminazione diretta del mondiale 2026. Alle 21 di oggi 29 giugno al Sofi Stadium di Los Angeles, in campo Sudafrica e Canada. La nazionale del ct Hugo Broos si è classificata seconda nel gruppo A alle spalle del Messico, mentre quella del ct Jesse Marsch è arriva alle spalle della Svizzera nel girone B. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Sudafrica-Canada in tv in chiaro e streaming.  Ecco le probabili formazioni di Sudafrica-Canada, in campo stasera alle 21: SUDAFRICA (4-2-3-1): Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mokoena, Mbatha; Maseko, Mofokeng, Appollis; Makgopa. Ct: Hugo Broos.  CANADA 4-4-2): Crépeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Saliba, Eustáquio, Millar; Jonathan David, Oluwaseyi. Ct: Jesse Marsch.  La partita dei Mondiali 2026 tra Sudafrica e Canada sarà visibile in diretta su Rai 1 Dazn e in streaming su Raiplay e sull'app di Dazn. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 28 Giugno 2026

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