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Mondiali, oggi Spagna-Austria: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

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(Adnkronos) – La Spagna torna in campo ai Mondiali 2026. Oggi, giovedì 2 luglio, la Nazionale iberica sfida l'Austria – in diretta tv e streaming – nei sedicesimi di finale della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. Agli ottavi la vincente della sfida troverà una tra Portogallo e Croazia.  La sfida tra Spagna e Austria è in programma oggi, giovedì 2 luglio, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 
Spagna (4-3-3): Unai Simon; Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Merino, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Oyarzabal, Baena. Ct. De la Fuente. 
Austria (4-2-3-1): Schlager; Posch, Lienhart, Alaba, Mwene; Seiwald, Xaver Schlager, Laimer; Schmid, Sabitzer, Arnautovic. Ct. Rangnick  Spagna-Austria sarà trasmessa in diretta televisiva e in chiaro su Rai1, ma visibile anche su Dazn. Il match si potrà seguire in streaming su RaiPlay e sull'app di Dazn.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 2 Luglio 2026

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