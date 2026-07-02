Attualità

Mondiali, oggi Spagna-Austria ai sedicesimi – Diretta

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – La Spagna di Lamine Yamal e Nico Williams torna in campo ai Mondiali 2026. Oggi, giovedì 2 luglio, le Furie Rosse sfidano l'Austria del ct Ralf Rangnick nei sedicesimi di finale della Coppa del Mondo in corso tra Stati Uniti, Messico e Canada. Calcio d'inizio alle 21.  
Dove vedere Spagna-Austria? La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in chiaro su Rai 1, ma visibile anche su Dazn. Il match si potrà seguire in streaming su RaiPlay e sull'app di Dazn. Chi passerà il turno affronterà la vincente della sfida tra Croazia e Portogallo (in campo stanotte, all'una ora italiana).   
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 2 Luglio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Villa Taverna, ricevimento Usa per 250 anni dell’Indipendenza. Tajani: “Amicizia tra Italia e Stati Uniti più forte di ogni polemica”

10 minuti fa

Wimbledon, Paolini non delude: batte Golubic in due set e vola al terzo turno

48 minuti fa

Fuochi d’artificio al Colosseo, agenti aggrediti: un arresto e una denuncia

58 minuti fa

Brescia, riattivata matricola: ora il club incasserà quasi 4 milioni dal passaggio di Tonali al Tottenham

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio