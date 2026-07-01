Attualità

Mondiali, oggi sedicesimi Inghilterra-Rd Congo: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Oggi, mercoledì 1 luglio, scendono in campo Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo – in diretta tv e streaming -, ad Atlanta in Georgia, in un match valido per i sedicesimi di finale dei mondiali 2026. I britannici hanno chiuso al primo posto il gruppo L davanti a Croazia e Ghana, mentre gli africani sono giunti in terza posizione nel grppo K alle spalle di Colombia e Portogallo.   Ecco le probabili formazioni di Inghilterra-Rd Congo, in campo oggi alle 18 italiane: INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Rashford; Kane. Ct: Tomas Tuchel.  RD CONGO (5-3-2): Mpasi-Nzau; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Kapuadi, Masuaku; Moutoussamy, Sadiki, Kayembe; Wissa, Bakambu. Ct: Sebastien Desabre.   La partita Inghilterra-Rd Congo sarà trasmessa in diretta su Dazn e sull'app di Dazn.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 1 Luglio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Temptation Island, oggi 1 luglio: le anticipazioni e il caso del video hot di Sara e Gabriele

6 minuti fa

Wimbledon, il programma di oggi: da Sinner a Djokovic, i match di giornata e dove vederli

27 minuti fa

Wimbledon, oggi Cobolli-Navone: orario, precedenti e dove vederla in tv

44 minuti fa

Iran-Usa, ripartono in Qatar i colloqui indiretti tra Washington e Teheran

45 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio