Attualità

Mondiali, oggi Repubblica Ceca-Sudafrica: orario, probabili formazioni e dove vederla

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Iniziano le partite della seconda giornata della fase a gironi ai Mondiali 2026. Oggi, giovedì 18 giugno, scende in campo ad Atlanta la Repubblica Ceca contro il Sudafrica, nel gruppo A. La squadra del ct Hasek è reduce dalla sconfitta per 2-1 contro la Corea del Sud, mentre la nazionale africana ha perso al debutto 2-0 contro i padroni di casa del Messico. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Repubblica Ceca-Sudafrica, in campo alle 18:
 
REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Kovar; Chaloupek, Hranac, Krejci; Coufal, Soucek, Sojka, Zeleny; Sadilek, Hlozek; Schick. All. Ivan Hasek 
SUDAFRICA (4-1-4-1): Williams; Sibisi, Okon, Mbokazi; Mudau, Mokoena, Rayners, Adams; Appollis, Foster. All. Hugo Broos La partita tra Repubblica Ceca e Sudafrica sarà visibile in esclusiva, in diretta tv e streaming, su Dazn.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 18 Giugno 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Università di Roma Tor Vergata, nel Qs World University Rankings 2027 compie un balzo in avanti di 13 posizioni

25 minuti fa

Scontro frontale tra due auto nel torinese, muore 19enne

33 minuti fa

Trump firma l’accordo Usa-Iran: “Non è stato facile…”

47 minuti fa

Usa-Iran, Trump firma l’accordo: “Non è stato facile”

54 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio