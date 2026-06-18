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Mondiali, oggi Repubblica Ceca- Sudafrica – Diretta

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(Adnkronos) – Iniziano le partite della seconda giornata della fase a gironi ai Mondiali 2026. Oggi, giovedì 18 giugno, scende in campo ad Atlanta la Repubblica Ceca contro il Sudafrica, nel gruppo A. La squadra del ct Hasek è reduce dalla sconfitta per 2-1 contro la Corea del Sud, mentre la nazionale africana ha perso al debutto 2-0 contro i padroni di casa del Messico. Calcio d'inizio alle 18.  Dove vedere Repubblica Ceca-Sudafrica? La partita sarà visibile in esclusiva, in diretta tv e streaming, su Dazn. L'altra partita del gruppo A, tra Messico e Corea del Sud, si giocherà nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 giugno, alle 3 ora italiana.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 18 Giugno 2026

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