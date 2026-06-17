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Mondiali, oggi Portogallo-Rd Congo: orario, probabili formazioni e dove vederla

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(Adnkronos) – Ai Mondiali 2026 è il giorno del Portogallo di Cristiano Ronaldo. Oggi, mercoledì 17 giugno, la squadra del ct Roberto Martinez fa il suo esordio nella Coppa del Mondo in corso tra Canada, Messico e Stati Uniti e affronta la Repubblica Democratica del Congo a Houston. Si tratta di una delle sfide del Gruppo K, di cui fanno parte anche Uzbekistan e Colombia. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.  Ecco le probabili formazioni di Portogallo-Repubblica Democratica del Congo, in campo alle 19 ora italiana: 
Portogallo (4-3-3) Diogo Costa; Cancelo, Rúben Dias, Inácio, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Conceicao. Ct: Martinez 
Rep. Democratica del Congo (4-2-3-1) Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Pickel, Moutoussamy; Bongonda, Kakuta, Wissa; Bakambu. Ct: Desabre La partita tra Portogallo e Repubblica Democratica del Congo sarà visibile in esclusiva in diretta e in streaming su Dazn.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 17 Giugno 2026

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