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Mondiali, oggi Olanda-Marocco – Diretta

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(Adnkronos) – Sfida di lusso ai sedicesimi dei Mondiali 2026. Oggi, martedì 30 giugno, si affrontano Olanda e Marocco per un posto agli ottavi della Coppa del Mondo. Gli Oranje arrivano dal primato nel Gruppo F, mentre la nazionale del ct Ouahbi ha chiuso il Gruppo C al secondo posto, dietro al Brasile.   A staccare il pass per gli ottavi sono stati già Brasile e Paraguay, che hanno battuto Giappone e Germania. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 30 Giugno 2026

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