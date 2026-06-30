Attualità
Mondiali, oggi Norvegia-Costa d’Avorio – Diretta
(Adnkronos) –
Oggi, martedì 30 giugno, scendono in campo Norvegia e Costa d'Avorio ad Arlington, vicino Dallas in Texas, in un match valido per i sedicesimi di finale del Mondiale 2026. Gli scandinavi hanno chiuso al secondo posto il gruppo I alle spalle della Francia, mentre la nazionale africana è arrivata seconda nel girone E dopo la Germania, eliminata ieri dal Paraguay. Alle 23 invece Francia-Svezia.
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Pubblicato il 30 Giugno 2026