Attualità

Mondiali, oggi Marocco-Haiti: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Marocco e Haiti si sfidano in un match del gruppo C dei Mondiali. Alla mezzanotte tra oggi mercoledì 24 giugno e domani, giovedì 25 giugno, i nordafricani affrontano la formazione centramericana ad Atlanta. La nazionale campione d'Africa guida il girone insieme al Brasile con 4 punti, mentre Haiti è ancora senza punti. In contemporanea a Miami i verdeoro sfidano la Scozia. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Marocco-Haiti in tv e streaming.  Ecco le probabili formazioni di Marocco-Haiti, in campo oggi a mezzanotte:  
MAROCCO (4-2-3-1): Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari. Ct: Ouahbi.  
HAITI (5-4-1): Placide; Arcus, Duverne, Adé, Delcroix, Expériénce; Casimir, Jean Jacques, Bellegarde, Providence; Pierrot. C: Migné. La partita dei Mondiali 2026 tra Marocco e Haiti sarà visibile in diretta su Dazn e sull'app di Dazn. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 24 Giugno 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Sinner-Norrie al ‘Giorgio Armani Tennis Classic’: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

14 minuti fa

Trump contro il Senato sull’Iran: “Voto inutile”. Il tycoon a picco nei sondaggi

17 minuti fa

Mondiali 2026, programma e partite di oggi: calendario, gironi e dove vederli in tv

47 minuti fa

Nato, oggi il vertice E5 a Berlino in vista del summit di Ankara

52 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio