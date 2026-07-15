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Mondiali, oggi la semifinale: Inghilterra-Argentina – Diretta

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(Adnkronos) – I campioni in carica dell'Argentina sfidano l'Inghilterra nell'attesissima seconda semifinale dei Mondiali 2026. Oggi, mercoledì 15 luglio, la nazionale albiceleste guidata in panchina dal ct Lionel Scaloni affronta la nazionale dei tre leoni, in diretta tv e streaming. La partita si disputerà al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Nel loro match dei quarti di finale l'Argentina ha sconfitto 3-1 la Svizzera con i gol di Mac Allister, Alvarez e Lautaro Martinez mentre l'Inghilterra ha battuto per 2-1 la Norvegia con la doppietta di Bellingham.  In finale la vincente della sfida se la vedrà con la Spagna, che ha battuto la Francia 2-0.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 15 Luglio 2026

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