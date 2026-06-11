Attualità

Mondiali, oggi la cerimonia d’apertura – Diretta

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Mondiali 2026 al via. Oggi, giovedì 11 giugno, inizia la Coppa del Mondo, che in questa edizione sarà disputata tra Stati Uniti, Messico e Canada. Per la prima volta il torneo si giocherà in tre Paesi e per la prima volta nella storia ci saranno dunque tre cerimonie d'apertura, una in ogni nazione ospitante. Ad aprire le danze sarà lo show del leggendario stadio Azteca di Città del Messico.  La cerimonia darà il via alla rassegna prima della partita inaugurale tra i padroni di casa del Messico e il Sudafrica.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 11 Giugno 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Vannacci promosso in tv da Gruber, Bocchino: “Efficace nella fossa dei leoni”. Per Telese “ha bucato lo schermo”

23 minuti fa

Amazon, stop accesso gratuito alla versione di Alexa potenziata dall’Ai: manca ancora la data

34 minuti fa

Sorelline scomparse da casa famiglia a Civitella Alfedena, si indaga per sottrazione di minori: ricerche tra Lazio e Abruzzo

38 minuti fa

Caos stabilimenti a Ostia, la parodia social e il rimedio home-made che salva l’estate

44 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio