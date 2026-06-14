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Mondiali, oggi Germania-Curacao – Diretta

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(Adnkronos) – Esordio ai Mondiali 2026 per la Germania. Oggi, domenica 14 giugno, la Nazionale tedesca sfida il Curacao – in diretta tv e streaming – nella prima partita del girone E, completato da Ecuador e Costa d'Avorio. La squadra di Nagelsmann arriva all'appuntamento con il favore dei pronostici, mentre la Nazionale caraibica è alla prima storia partecipazione a una Coppa del Mondo.  Alle 22 invece in campo l'Olanda contro il Giappone. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 14 Giugno 2026

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