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Mondiali, oggi Germania-Costa d’Avorio – Diretta

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(Adnkronos) – La Germania torna in campo ai Mondiali 2026. Oggi, sabato 20 giugno, la Nazionale tedesca sfida la Costa d'Avorio – in diretta tv e streaming, anche in chiaro – nella seconda gironata del girone F. La Germania è reduce dalla netta vittoria contro Curacao all'esordio, battuto 7-1, mentre la Costa d'Avorio ha superato l'Ecuador 1-0.  Alle 2 Curacao-Ecuador, alle 6 Giappone-Tunisia. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 20 Giugno 2026

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