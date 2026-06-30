Mondiali, oggi Francia-Svezia – Diretta

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Oggi 30 giugno torna in campo la Francia, tra le grandi favorite al successo finale, contro la Svezia in un match valido per i sedicesimi del Mondiale 2026. I transalpini hanno vinto il gruppo I a punteggio pieno con tre vittorie, mentre gli scandinavi hanno chiuso il girone F al terzo posto alle spalle di Olanda e Giappone con 4 punti. Alle 3 la sfida tra Messico ed Ecuador.

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Pubblicato il 30 Giugno 2026