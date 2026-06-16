Attualità

Mondiali, oggi Francia-Senagal – Diretta

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Ai Mondiali 2026 è il turno della Francia. Dopo l'esordio delle prime big nella Coppa del Mondo in corso tra Messico, Stati Uniti e Canada, i Bleus di Deschamps fanno il loro debutto contro il Senegal oggi, martedì 16 giugno. Si tratta di uno dei match – visibile in diretta tv e streaming – del gruppo I, che comprende anche Iraq e Norvegia.  Proprio Iraq e Norvegia saranno protagonisti del match di mezzanotte.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 16 Giugno 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Sinner, dal tennis allo spazio: Jannik diventa… un asteroide

26 minuti fa

Pd, M5S e Avs accelerano: a luglio due piazze per la proposta progressista

33 minuti fa

Tom Holland conferma: “Sì, ho sposato Zendaya”

55 minuti fa

Treviso, incendio all’ippodromo Sant’Artemio: sei cavalli muoiono tra le fiamme

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio